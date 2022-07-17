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Росіяни продовжують спроби транзиту підсанкційних товарів через Латвію

Ілюстративне фото: росіяни продовжують спроби транзиту підсанкційних товарів через Латвію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російських перевізників щодня ловлять з підсанкційними товарами на кордоні з Латвією.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi, про це заявила представниця митного контролю Латвії Ірина Голубєва.

"Щодня при контролі вантажів в обох напрямках з'ясовується, що 14-15 автомобілів намагаються обійти санкції", - заявила Голубєва.

За її словами, російські перевізники найчастіше намагаються провезти такі підсанкційні товари, як: лісоматеріали, фарби, лаки, меблі, алкоголь, а також різні предмети розкоші.

Голубєва додала, що в подібних випадках прикордонники не пропускають перевізників в країну.

При цьому на кордоні Латвії і РФ спостерігаються великі черги. Так, на пункті пропуску Терехове станом на ранок 17 липня стояли 850 фур, а пропустили за попередню добу 133. На пункті пропуску Гребнова очікують 400 вантажівок.

Нагадаємо, раніше між Литвою і Росією розгорівся скандал через часткове обмеження транзиту в Калінінградську область.

Також ми писали, що ЄК дозволила транзит підсанкційних товарів до РФ за допомогою залізничного транспорту.

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