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Россияне продолжают попытки транзита подсанкционных товаров через Латвию

Иллюстративное фото: россияне продолжают попытки транзита подсанкционных товаров через Латвию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российских перевозчиков каждый день ловят с подсанкционными товарами на границе с Латвией.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi, об этом заявила представительница таможенного контроля Латвии Ирина Голубева.

"Ежедневно при контроле грузов в обоих направлениях выясняется, что 14-15 автомобилей пытаются обойти санкции", - заявила Голубева.

По ее словам, российские перевозчики чаще всего пытаются провезти такие подсанкционные товары, как: лесоматериалы, краски, лаки, мебель, алкоголь, а также различные предметы роскоши.

Голубева добавила, что в подобных случаях пограничники не пропускают перевозчиков в страну.

При этом на границе Латвии и РФ наблюдаются большие очереди. Так, на пункте пропуска Терехово по состоянию на утро 17 июля стояли 850 фур, а пропустили за предыдущие сутки 133. На пункте пропуска Гребнова ожидают 400 грузовиков.

Напомним, ранее между Литвой и Россией разгорелся скандал из-за частичного ограничения транзита в Калининградскую область.

Также мы писали, что ЕК разрешила транзит подсанкционных товаров в РФ при помощи железнодорожного транспорта.

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