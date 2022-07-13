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Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо транзиту товарів в Калінінград

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Середа 13 липня 2022 17:06
Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо транзиту товарів в Калінінград Фото: Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо транзиту товарів в Калінінград (naslovi.eu)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейська комісія опублікувала додаткові інструкції для держав-членів щодо транзиту товарів з Росії. Вони не є обов'язковими для виконання, а носять рекомендаційний характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Єврокомісії.

"Транзит санкційних товарів автомобільним транспортом з російськими операторами заборонено згідно із заходами ЄС. Такої подібної заборони для залізничного транспорту не існує, за умови, що це не завдає шкоди зобов’язанням держав-членів щодо здійснення ефективного контролю", - сказано в ньому.

Окрім цього, наголошується, що транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку - незалежно від виду транспорту.

Комісія також підкреслює важливість моніторингу двосторонніх торговельних потоків між Росією та Калінінградською областю, щоб гарантувати, що підсанкційні товари не можуть потрапити на митну територію ЄС.

Нагадаємо, литовська сторона відрізала Калінінградську область від залізничних і автомобільних поставок товарів, на які поширюються обмеження.

Після цього Росія почала прямо погрожувати Литві. У Москві заявили про "захист своїх національних інтересів", однак, як зазначив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, Литві байдуже на заяви РФ, і вона не має наміру скасовувати заборону.

Пізніше Литва розширила обмеження на транзит товарів в Калінінградську область.

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