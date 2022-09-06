Росіяни поповнюють підрозділи за рахунок ув'язнених з ОРДЛО, - Генштаб

Російські солдати використовують ув'язнених з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей для поповнення своїх підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"Підрозділи приватних військових кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув'язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство Російської Федерації та грошові виплати", - розповідають у Генштабі.

За інформацією Генштабу, зараз збільшилася кількість російських підрозділів, які відвели для відновлення особового складу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вербувальники ПВК "Вагнера" з початку повномасштабного вторгнення в Україну змогли зібрати більше тисячі людей в російських колоніях, які погодилися вирушити на війну.

Також ми писали, що війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув'язнених, для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

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