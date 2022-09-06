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Росіяни поповнюють підрозділи за рахунок ув'язнених з ОРДЛО, - Генштаб

Фото: росіяни поповнюють підрозділи за рахунок ув'язнених з ОРДЛО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати використовують ув'язнених з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей для поповнення своїх підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, зараз збільшилася кількість російських підрозділів, які відвели для відновлення особового складу.

"Підрозділи приватних військових кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув'язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство Російської Федерації та грошові виплати", - розповідають у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вербувальники ПВК "Вагнера" з початку повномасштабного вторгнення в Україну змогли зібрати більше тисячі людей в російських колоніях, які погодилися вирушити на війну.

Також ми писали, що війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув'язнених, для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

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