РФ може використовувати ув'язнених для контролю тимчасово окупованих територій, - ISW
Війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув'язнених, для контролю над населенням в тимчасово окупованих регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Використання ув'язнених надалі може знизити компетенцію окупаційної влади і контрпартизанських операцій, а також посилить підтримку рухів, що чинять опір російській окупації.
Експерти ISW повідомляють, що нещодавно мобілізовані Російські батальйони, ймовірно, гірше підготовлені, менш професійні й більш жорстокі стосовно окупованого населення, ніж професійні російські солдати та навіть призовники, які пройшли тільки формальну військову підготовку.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив Росію, що "референдуми" на окупованих територіях закриють шлях до переговорів.
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