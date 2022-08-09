РФ може використовувати ув'язнених для контролю тимчасово окупованих територій, - ISW

Війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув'язнених, для контролю над населенням в тимчасово окупованих регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Використання ув'язнених надалі може знизити компетенцію окупаційної влади і контрпартизанських операцій, а також посилить підтримку рухів, що чинять опір російській окупації. Експерти ISW повідомляють, що нещодавно мобілізовані Російські батальйони, ймовірно, гірше підготовлені, менш професійні й більш жорстокі стосовно окупованого населення, ніж професійні російські солдати та навіть призовники, які пройшли тільки формальну військову підготовку.