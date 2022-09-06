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Россияне пополняют подразделения за счет заключенных из ОРДЛО, - Генштаб

Фото: россияне пополняют подразделения за счет заключенных из ОРДЛО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты используют заключенных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей для пополнения своих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По информации Генштаба, сейчас увеличилось количество российских подразделений, которые отвели для восстановления личного состава.

"Подразделения частных военных кампаний вынуждены пополняться за счет заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Этим лицам за участие в войне против Украины предлагают амнистию, гражданство Российской Федерации и денежные выплаты", - рассказывают в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что вербовщики ЧВК "Вагнера" с начала полномасштабного вторжения в Украину смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну.

Также мы писали, что войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных, для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.

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