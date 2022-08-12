Росіяни обстріляли житловий сектор Краматорська, є жертви
Фото: росіяни обстріляли житловий сектор Краматорська, є жертви (Getty Images)
Російські окупанти 12 серпня завдали удару по Краматорську в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Краматорської міської ради.
"Удар по Краматорську. Знову приватний сектор. За попередньою інформацією, є жертви", - повідомив очільник міста Олександр Гончаренко.
На теперішній момент точної кількості жертв російської атаки невідомо.
Нагадаємо, що раніше російська армія завдавала ракетного удару по Краматорську. Внаслідок цього була зруйнована приватна оселя та промзоні.
У липні російська армія завдавала ракетного удару по школі у Краматорську. Після розбору завалів були знайдені тіла загиблих.
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