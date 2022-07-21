ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетний удар по Краматорську. Під завалами зруйнованої школи можуть бути люди

Новость на русском →
Донецьк, Четвер 21 липня 2022 11:20
Ракетний удар по Краматорську. Під завалами зруйнованої школи можуть бути люди Фото: російська армія завдала ракетний удар по одній зі шкіл у Краматорську (t.me/dsns_telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія завдала ракетний удар по одній зі шкіл у Краматорську. Під завалами будівлі можуть перебувати люди. Зараз на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Сьогодні вранці краматорські рятувальники прибули на місце проведення розбору завалу частково зруйнованого в результаті обстрілу будівлі однієї зі шкіл міста. По прибуттю на місце виклику встановлено, що в результаті обстрілу зруйнована середня частина 3-х поверхової будівлі школи, під завалом можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти масовано обстріляли Донецьку область. Ворожі ракети влучили у дві школи, а також у два заводи.

За добу в області через російську агресію загинув один мирний житель, ще п'ятеро отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Краматорськ ракетный удар Російська Федерація
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень