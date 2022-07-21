Ракетний удар по Краматорську. Під завалами зруйнованої школи можуть бути люди

Російська армія завдала ракетний удар по одній зі шкіл у Краматорську. Під завалами будівлі можуть перебувати люди. Зараз на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Сьогодні вранці краматорські рятувальники прибули на місце проведення розбору завалу частково зруйнованого в результаті обстрілу будівлі однієї зі шкіл міста. По прибуттю на місце виклику встановлено, що в результаті обстрілу зруйнована середня частина 3-х поверхової будівлі школи, під завалом можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти масовано обстріляли Донецьку область. Ворожі ракети влучили у дві школи, а також у два заводи.

За добу в області через російську агресію загинув один мирний житель, ще п'ятеро отримали поранення.

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