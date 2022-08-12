Россияне обстреляли жилой сектор Краматорска, есть жертвы
Фото: россияне обстреляли жилой сектор Краматорска, есть жертвы (Getty Images)
Российские оккупанты 12 августа нанесли удар по Краматорску в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.
"Удар по Краматорску. Опять частный сектор. По предварительной информации, есть жертвы", - сообщил глава города Александр Гончаренко.
На настоящий момент точного количества жертв российской атаки неизвестно.
Напомним, что ранее российская армия наносила ракетный удара по Краматорску. В результате был разрушен частный дом и промзона.
В июле русский армия наносила ракетный удар по школе в Краматорске. После разбора завалов были найдены тела погибших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.