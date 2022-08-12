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Россияне обстреляли жилой сектор Краматорска, есть жертвы

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Краматорск, Пятница 12 августа 2022 19:32
Россияне обстреляли жилой сектор Краматорска, есть жертвы Фото: россияне обстреляли жилой сектор Краматорска, есть жертвы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты 12 августа нанесли удар по Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"Удар по Краматорску. Опять частный сектор. По предварительной информации, есть жертвы", - сообщил глава города Александр Гончаренко.

На настоящий момент точного количества жертв российской атаки неизвестно.

Напомним, что ранее российская армия наносила ракетный удара по Краматорску. В результате был разрушен частный дом и промзона.

В июле русский армия наносила ракетный удар по школе в Краматорске. После разбора завалов были найдены тела погибших.

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