Россияне обстреляли жилой сектор Краматорска, есть жертвы

Российские оккупанты 12 августа нанесли удар по Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета .

"Удар по Краматорску. Опять частный сектор. По предварительной информации, есть жертвы", - сообщил глава города Александр Гончаренко.

Напомним, что ранее российская армия наносила ракетный удара по Краматорску. В результате был разрушен частный дом и промзона.

В июле русский армия наносила ракетный удар по школе в Краматорске. После разбора завалов были найдены тела погибших.

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