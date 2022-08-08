Росія вночі обстріляла Краматорськ: фото наслідків
У ніч проти понеділка, 8 серпня, російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області. Росія обстрілює місто другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Краматорська Олександра Гончаренка у Facebook.
"Черговий нічний обстріл Краматорська. У селищі Іванівка розбили приватну оселю. На щастя, обійшлося без жертв", - розповів він.
За словами мера, Краматорськ потрапив під обстріл російської армії і днем раніше, 7 серпня.
"Стурбований ранок у Краматорську - били по промзоні. Також обстріляли з РСЗВ сусідній Слов'янськ, били приватним сектором. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, 29 липня Росія завдала ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу міста був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок та кілька легковиків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.