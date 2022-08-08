Росія вночі обстріляла Краматорськ: фото наслідків

У ніч проти понеділка, 8 серпня, російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області. Росія обстрілює місто другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Краматорська Олександра Гончаренка у Facebook.

"Черговий нічний обстріл Краматорська. У селищі Іванівка розбили приватну оселю. На щастя, обійшлося без жертв", - розповів він. За словами мера, Краматорськ потрапив під обстріл російської армії і днем раніше, 7 серпня. "Стурбований ранок у Краматорську - били по промзоні. Також обстріляли з РСЗВ сусідній Слов'янськ, били приватним сектором. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив Гончаренко.