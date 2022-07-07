Росіяни обстріляли центр Краматорська: є загиблий і поранені

У четвер, 7 липня, російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області. Ракета влучила в центр міста, від вибуху загинула одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Російська ракета вдарила по центру Краматорська. Достовірно відомо про одного загиблого і шістьох поранених, проте ці цифри ще можуть змінитися", - розповів Кириленко.
За його словами, в результаті ворожої атаки постраждали шість будівель, у тому числі готель і багатоповерхівка.
"Це усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують "воювати" з беззбройними людьми", - підкреслив голова ОВА.
Він закликав усіх жителів евакуюватися і не залишатися в Краматорську.
Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, стало відомо, що війська РФ завдали авіаракетного удару по Краматорську.
Також ми писали, що у неділю, 3 липня, російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. За попередньою інформацією, ворог вдарив з РСЗВ.
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