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Росіяни обстріляли центр Краматорська: є загиблий і поранені

Фото: росіяни обстріляли центр Краматорська (скріншот з відео facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 7 липня, російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області. Ракета влучила в центр міста, від вибуху загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Російська ракета вдарила по центру Краматорська. Достовірно відомо про одного загиблого і шістьох поранених, проте ці цифри ще можуть змінитися", - розповів Кириленко.

За його словами, в результаті ворожої атаки постраждали шість будівель, у тому числі готель і багатоповерхівка.

"Це усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують "воювати" з беззбройними людьми", - підкреслив голова ОВА.

Він закликав усіх жителів евакуюватися і не залишатися в Краматорську.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, стало відомо, що війська РФ завдали авіаракетного удару по Краматорську.

Також ми писали, що у неділю, 3 липня, російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. За попередньою інформацією, ворог вдарив з РСЗВ.

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КраматорськДонецька областьВійна Росії проти України