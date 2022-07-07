Россияне обстреляли центр Краматорска: есть погибший и раненые

"Российская ракета ударила по центру Краматорска. Достоверно известно об одном погибшем и шести раненых, однако эти цифры еще могут измениться", - рассказал Кириленко.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали шесть зданий, в том числе отель и многоэтажка.

"Это осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают "воевать" с безоружными людьми", - подчеркнул глава ОВА.

Он призвал всех жителей эвакуироваться и не оставаться в Краматорске.