Россияне обстреляли центр Краматорска: есть погибший и раненые

В четверг, 7 июля, российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области. Ракета попала в центр города, от взрыва погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Российская ракета ударила по центру Краматорска. Достоверно известно об одном погибшем и шести раненых, однако эти цифры еще могут измениться", - рассказал Кириленко.
По его словам, в результате вражеской атаки пострадали шесть зданий, в том числе отель и многоэтажка.
"Это осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают "воевать" с безоружными людьми", - подчеркнул глава ОВА.
Он призвал всех жителей эвакуироваться и не оставаться в Краматорске.
Напомним, сегодня, 7 июля, стало известно, что войска РФ нанесли авиаракетный удар по Краматорску.
Также мы писали, что в воскресенье, 3 июля, российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. По предварительной информации, враг ударил из РСЗО.
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