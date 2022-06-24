Росіяни обстріляли з РСЗВ Запорізьку область, пошкоджено об'єкти інфраструктури

Російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли Запорізьку області, є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА
Унаслідок обстрілу постраждала інфраструктура одного з районів області.
"Росіяни вразили об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів. Інформацію про руйнування уточнюють, в місті прильотів не зафіксували", - йдеться в повідомленні.
Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється. На місці працюють співробітники ДСНС.
Оновлено 01:44
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив в Telegram, що обстріл був по передмістю обласного центру.
Нагадаємо, увечері 23 червня у Запоріжжі були чутні вибухи після сигналу повітряної тривоги.
Раніше стало відомо, що у четвер, 23 червня, в Покровську Донецької області було чути вибух.
Пізніше мер Покровська Руслан Требушкін розповів, що над містом українські військові збили ворожу ракету.
Також повідомлялося, що контратаки ЗСУ в найближчі тижні будуть ще більше загрожувати російським окупантам у Херсоні та на Запоріжжі.
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