ЗСУ успішно проводять контратаки в Херсоні та на Запоріжжі, - ISW

Контратаки ЗСУ в найближчі тижні будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсоні і на Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Недавні контратаки ЗСУ змусили росіян зосередитися на утриманні своїх оборонних позицій уздовж Південної осі.

Український Генштаб повідомив, що ворог посилює системи ППО в Херсонській області, ймовірно, у відповідь на безперервні успішні атаки української авіації на південь від Давидова Броду.

Аналітики ISW прогнозують, що локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей, і в найближчі тижні можуть ще більше загрожувати окупованому Херсону.

Водночас успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують російські війська терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.

Аналітики ISW вважають, що окупанти, ймовірно, стягують війська в Запорізьку область для захисту від безперервних українських контратак на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом.

Зазначається, що Кремль продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як "спеціальну військову операцію", а не як війну, і цим активно перешкоджає російським збройним силам.

Нагадаємо, російські війська, за оцінкою міжнародних експертів, домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але застопорилися на інших напрямках наступу. Також дещо просунутися окупантам вдалося в Метьолкіно.

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