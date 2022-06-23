ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Над Покровськом збили ворожу ракету

Новость на русском →
Покровськ, Четвер 23 червня 2022 15:38
Над Покровськом збили ворожу ракету Ілюстративне фото: над Покровськом збили ворожу ракету (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вибух у Покровську стався внаслідок роботи українських систем ППО. У небі над містом збили ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Покровська Руслана Требушкіна.

"За інформацією ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони. Ворожа ракета була збита", - написав міський голова.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 червня, приблизно о 14:00 у Покровську Донецької області місцеві почули вибух.

Також ми писали, що вчора в окупованому Скадовську Херсонської області пролунало два вибухи. Пізніше стало відомо про потрапляння до промислової зони порту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Покровск ракетный удар Війна Росії проти України
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі