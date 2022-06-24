Россияне обстреляли из РСЗО Запорожскую область, повреждены объекты инфраструктуры

Российские войска из реактивных систем залпового огня обстреляли Запорожскую области, есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА
В результате обстрела пострадала инфраструктура одного из районов области.
"Россияне поразили объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов. Информацию о разрушениях уточняют, в городе прилетов не зафиксировали", - говорится в сообщении.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники ГСЧС.
Обновлено 01:44
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил в Telegram, что обстрел был по пригороду областного центра.
Напомним, вечером 23 июня в Запорожье были слышны взрывы после сигнала воздушной тревоги.
Ранее стало известно, что в четверг, 23 июня, в Покровске Донецкой области был слышен взрыв.
Позже мэр Покровска Руслан Требушкин рассказал, что над городом украинские военные сбили вражескую ракету.
Также сообщалось, что контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и на Запорожье.
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