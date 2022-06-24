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Россияне обстреляли из РСЗО Запорожскую область, повреждены объекты инфраструктуры

Фото: оккупанты обстреляли Запорожскую область (defenceua.com)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска из реактивных систем залпового огня обстреляли Запорожскую области, есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА

В результате обстрела пострадала инфраструктура одного из районов области.

"Россияне поразили объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов. Информацию о разрушениях уточняют, в городе прилетов не зафиксировали", - говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники ГСЧС.

Обновлено 01:44

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил в Telegram, что обстрел был по пригороду областного центра.

Напомним, вечером 23 июня в Запорожье были слышны взрывы после сигнала воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что в четверг, 23 июня, в Покровске Донецкой области был слышен взрыв.

Позже мэр Покровска Руслан Требушкин рассказал, что над городом украинские военные сбили вражескую ракету.

Также сообщалось, что контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и на Запорожье.

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Запорожская область