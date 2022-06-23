У Покровську Донецької області пролунав вибух

У Покровську Донецької області було чутно вибух. Деталі наразі уточнюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Покровська Руслана Требушкіна.

Також міський голова закликав не викладати фотографій або ж відео з місця подій, аби не допомагати ворогу коригувати обстріли.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 22 червня, у Скадовську Херсонської області пролунали два вибухи. Як відзначив міський голова Олександр Яковлєв, окупанти влучили у промислову зону.

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