У Запоріжжі пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги
У Запоріжжі пролунали вибухи, спрацювала сирена повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.
Жителів просять залишатися в укриттях.
"Зберігайте спокій і перебуваєте в безпечних місцях. Офіційна інформація буде пізніше", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 23 червня, в Покровську Донецької області було чути вибух.
Пізніше мер Покровська Руслан Требушкін розповів, що над містом українські військові збили ворожу ракету.
Також повідомлялося, що контратаки ЗСУ в найближчі тижні будуть ще більше загрожувати російським окупантам у Херсоні та на Запоріжжі.
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