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У Запоріжжі пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги

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Запоріжжя, П'ятниця 24 червня 2022 00:09
У Запоріжжі пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

У Запоріжжі пролунали вибухи, спрацювала сирена повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

Жителів просять залишатися в укриттях.

"Зберігайте спокій і перебуваєте в безпечних місцях. Офіційна інформація буде пізніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 23 червня, в Покровську Донецької області було чути вибух.

Пізніше мер Покровська Руслан Требушкін розповів, що над містом українські військові збили ворожу ракету.

Також повідомлялося, що контратаки ЗСУ в найближчі тижні будуть ще більше загрожувати російським окупантам у Херсоні та на Запоріжжі.

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