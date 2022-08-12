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РФ обстріляла два райони Дніпропетровської області: є постраждалі, в тому числі дитина

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Дніпропетровська область, П'ятниця 12 серпня 2022 08:07
РФ обстріляла два райони Дніпропетровської області: є постраждалі, в тому числі дитина Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти знову накрили вогнем два райони Дніпропетровської області. Постраждали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

По Нікопольському району окупанти вдарили з "Градів" і ствольної артилерії.

У Марганець "прилетіли" близько 40 реактивних снарядів. Постраждали три людини, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик, повідомив Резніченко.

У місті пошкоджено 4 багатоповерхових будинки і кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин і кафе.

По Нікополю росіяни 10 разів влучили зі ствольної артилерії. Пошкоджено 4 приватних будинки та автомобілі. Попередньо люди не постраждали.

У Криворізькому районі ворог обстріляв з "Ураганів" Зеленодольську громаду. Є руйнування житла. Без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, вчора російські війська масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під атаки потрапив, зокрема, Нікопольський район, де було 120 "прильотів", і ще ряд районів.

Раніше окупанти відкрили вогонь з "Градів" по Нікопольському району Дніпропетровської області. В результаті атаки ворога загинули 11 осіб, ще 13 - постраждали.

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Дніпропетровська область
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