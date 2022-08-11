Фото: у Харківській області знищили дві російські ракети "Калібр" (5.ua)

Українські військові збили в Харківській області дві російські крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Повітряних сил ЗСУ України.

За словами військових, близько 13:30, зенітним ракетним підрозділам Повітряних сил України вдалося знищити дві крилаті ракети "Калібр". Їх було випущено з акваторії Чорного моря.