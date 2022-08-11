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У Харківській області знищили дві російські ракети "Калібр"

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Четвер 11 серпня 2022 17:35
У Харківській області знищили дві російські ракети "Калібр" Фото: у Харківській області знищили дві російські ракети "Калібр" (5.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові збили в Харківській області дві російські крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Повітряних сил ЗСУ України.

За словами військових, близько 13:30, зенітним ракетним підрозділам Повітряних сил України вдалося знищити дві крилаті ракети "Калібр".

Їх було випущено з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що раніше Зеленський доручив головнокомандувачу Залужному розглянути можливість посилення протиповітряної оборони Харківської області.

Також крилаті ракети "Калібр" Повітряні сили України збивали над центральною частиною України 8 серпня.

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