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У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Харків, П'ятниця 12 серпня 2022 03:06
У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Харкові лунають вибухи, спрацювала повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові пролунали вибухи після оголошення в місті та області повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцеві жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що раніше президент України Зеленський доручив головнокомандувачу Залужному розглянути можливість посилення протиповітряної оборони Харківської області.

Вночі 9 серпня росіяни обстріляли два райони Харкова. В результаті атак була пошкоджена електроопора і трамвайні рейки.

Вранці 11 серпня був приліт у двір житлового будинку в центрі Харкова.

Раніше харківські правоохоронці назвали кількість загиблих цивільних від обстрілів.

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