Росіяни оскаженіли. Партизани підірвали черговий міст під Мелітополем, - Арестович

Українські партизани підірвали залізничний міст під окупованим Мелітополем. Він частково знищений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Олексія Арестовича в Facebook.
"Вчора в районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково. Вже добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не прийшов", - написав Арестович.
За його словами, поки складно передбачити, коли окупантам вдасться відремонтувати міст і відновити по ньому рух, але "вони оскаженіли".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові зруйнували міст між Мелітополем і Токмаком, двома окупованими населеними пунктами Запорізької області.
Також ми писали, що військовослужбовці Сил спеціальних операцій знищили в тилу ворога міст на півдні України, який був важливим логістичним об'єктом на шляху з окупованого Криму до Мелітополя.
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