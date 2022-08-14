Росіяни оскаженіли. Партизани підірвали черговий міст під Мелітополем, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Олексія Арестовича в Facebook .

"Вчора в районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково. Вже добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не прийшов", - написав Арестович.

За його словами, поки складно передбачити, коли окупантам вдасться відремонтувати міст і відновити по ньому рух, але "вони оскаженіли".