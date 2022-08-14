Россияне в бешенстве. Партизаны взорвали очередной мост под Мелитополем, - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Алексея Арестовича в Facebook .

"Вчера в районе Мелитополя наши партизаны взорвали железнодорожный мост. Мост разрушен частично. Уже сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не пришел", - написал Арестович.

По его словам, пока сложно предсказать, когда оккупантам удастся восстановить мост и возобновить по нему движение, но "они в бешенстве".