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Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: пошкоджено житловий будинок

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Одеса, Субота 23 квітня 2022 14:58
Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: пошкоджено житловий будинок Фото: пуск ракети "Калібр" із російського бойового корабля (youtube.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти вдень 23 квітня завдали ракетного удару по Одесі. Відомо, що спалахнули пожежі і про потрапляння в житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

В Одесі пожежа, пошкоджено житловий будинок, повідомляє видання. Користувачі соцмереж повідомляють про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби. Даних про жертв і постраждалих поки що немає.

У місті чути вибухи. Відомо, що система протиповітряної оборони збила ворожу ракету.

Жителів Одеси закликають залишатися у укриттях. Також городян просять не знімати наслідки ворожого обстрілу і не викладати їх в інтернет.

Оновлення

Ракетний удар по Одесі підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Там зазначили, що є влучення до об'єктів інфраструктури. Одесити попередили, що небезпека не минула.

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