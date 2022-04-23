Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: пошкоджено житловий будинок
Російські окупанти вдень 23 квітня завдали ракетного удару по Одесі. Відомо, що спалахнули пожежі і про потрапляння в житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".
В Одесі пожежа, пошкоджено житловий будинок, повідомляє видання. Користувачі соцмереж повідомляють про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби. Даних про жертв і постраждалих поки що немає.
У місті чути вибухи. Відомо, що система протиповітряної оборони збила ворожу ракету.
Жителів Одеси закликають залишатися у укриттях. Також городян просять не знімати наслідки ворожого обстрілу і не викладати їх в інтернет.
Оновлення
Ракетний удар по Одесі підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Там зазначили, що є влучення до об'єктів інфраструктури. Одесити попередили, що небезпека не минула.
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