Пошкоджено військовий об'єкт і два будинки: нові подробиці удару по Одесі

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Одесі пошкоджено військовий об'єкт та два житлових будинки. Атака відбувалася з літаків Ту - 95 з акваторії Каспійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду .

Зазначається, що сили протиповітряної оборони оперативного командування "Південь" відбивали ракетну атаку російських окупантів. Крилаті ракети типу Х555 або Х101 були запущені літаками Ту-95 з Каспійського моря. ППО вдалося збити дві з них, а також два ворожих безпілотників. Останні коригували обстріл міста.

"На жаль, дві ракети вразили військовий об'єкт і два житлових будинки", - додали в міськраді.

В ОК "Південь" допускають можливість нових ракетних ударів по Одесі. Жителів просять не знімати місця попадання ракет протягом трьох годин.

"На жаль, наші гірші прогнози виправдалися. Сьогодні черговий приліт. Є у нас постраждалі та загиблі. Наразі вся інформація уточнюється", - сказав речник Одеської міськради Сергій Братчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.