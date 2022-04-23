Пошкоджено військовий об'єкт і два будинки: нові подробиці удару по Одесі
В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Одесі пошкоджено військовий об'єкт та два житлових будинки. Атака відбувалася з літаків Ту - 95 з акваторії Каспійського моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.
Зазначається, що сили протиповітряної оборони оперативного командування "Південь" відбивали ракетну атаку російських окупантів. Крилаті ракети типу Х555 або Х101 були запущені літаками Ту-95 з Каспійського моря. ППО вдалося збити дві з них, а також два ворожих безпілотників. Останні коригували обстріл міста.
"На жаль, дві ракети вразили військовий об'єкт і два житлових будинки", - додали в міськраді.
В ОК "Південь" допускають можливість нових ракетних ударів по Одесі. Жителів просять не знімати місця попадання ракет протягом трьох годин.
"На жаль, наші гірші прогнози виправдалися. Сьогодні черговий приліт. Є у нас постраждалі та загиблі. Наразі вся інформація уточнюється", - сказав речник Одеської міськради Сергій Братчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Нагадаємо, ракетного удару по Одесі окупанти завдали вдень 23 квітня. За попередніми даними, загинули три людини, про поранених поки немає інформації.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на цей удар, закликавши світову спільноту визнати Росію державою-терористом.
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