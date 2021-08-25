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Росія заявила, що сьогодні евакуює з Афганістану громадян України

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Середа 25 серпня 2021 08:34
Росія заявила, що сьогодні евакуює з Афганістану громадян України Фото: Росія хоче евакуювати українців з Афганістану (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Міноборони РФ направляє до Афганістану чотири літаки для евакуації понад 500 людей. Серед них дожни бути, крім росіян, громадяни України, Білорусі, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Літаки вже зосереджені на аеродромі в Ульяновську. Вони повинні виконати евакуацію сьогодні.

"25 серпня... організована евакуація літаками військово-транспортної авіації з території Ісламської Республіки Афганістан понад 500 громадян Російської Федерації, держав-членів ОДКБ (Білорусі,, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану) та України", - сказали в російському військовому відомстві.

Нагадаємо, трьома евакуаційними рейсами Україна вивезла з Афганістану 256 осіб.

Раніше президент США Джо Байден пояснив, чому важливо закінчити евакуацію з Афганістану 31 серпня.

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