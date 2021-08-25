Росія заявила, що сьогодні евакуює з Афганістану громадян України
Міноборони РФ направляє до Афганістану чотири літаки для евакуації понад 500 людей. Серед них дожни бути, крім росіян, громадяни України, Білорусі, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Літаки вже зосереджені на аеродромі в Ульяновську. Вони повинні виконати евакуацію сьогодні.
"25 серпня... організована евакуація літаками військово-транспортної авіації з території Ісламської Республіки Афганістан понад 500 громадян Російської Федерації, держав-членів ОДКБ (Білорусі,, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану) та України", - сказали в російському військовому відомстві.
Нагадаємо, трьома евакуаційними рейсами Україна вивезла з Афганістану 256 осіб.
Раніше президент США Джо Байден пояснив, чому важливо закінчити евакуацію з Афганістану 31 серпня.