Россия заявила, что сегодня эвакуирует из Афганистана граждан Украины
Минобороны РФ направляет в Афганистан четыре самолета для эвакуации более 500 людей. Среди них дожны быть, кроме россиян, граждане Украины, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Самолеты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. Они должны выполнить эвакуацию сегодня.
"25 августа... организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Беларуси,, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", - сказали в российском военном ведомстве.
Напомним, тремя эвакуационными рейсами Украина вывезла из Афганистана 256 человек.
Ранее президент США Джо Байден объяснил, почему важно закончить эвакуацию из Афганистана 31 августа.