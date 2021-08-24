МЗС спростувало інформацію про захоплення українського літака в Кабулі

Поширювана в засобах масової інформація про захоплення українського літака в Кабулі (Афганістан) не відповідає дійсності. Всі літаки благополучно повернулися до України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Захоплених українських літаків в Кабулі або деінде немає. Інформація про "захоплений літак", яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - зазначив Ніколенко.

За його словами, всі літаки, які залучала Україна для евакуації громадян з Афганістану, безпечно повернулися до країни. На сьогодні трьома евакуаційними рейсами вивезли 256 осіб.

Він також уточнив, що заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в цілому пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб евакуювати українців .

"Маємо розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість покинути країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому. МЗС залишається на зв'язку з українцями, які продовжують залишатися в Афганістані, і опрацьовує можливі безпечні шляхи їх евакуації", - додав Ніколенко.