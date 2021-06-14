Росія не зацікавлена в повномасштабній війні і готує провокації, - Зеленський

Росія не зацікавлена в повномасштабній війні з Україною , оскільки українці не поступляться і підуть до кінця. Тому російське керівництво готує провокації, які можуть початися в середині вересня в ході спільних навчань РФ і Білорусі.

"Сьогодні ми, на жаль, повинні бути готові до ускладнень в будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій залишається, зокрема в середині вересня, коли буде "Захід-2021" (спільні військові навчання Росії та Білорусі - ред.)», - зазначив Зеленський.

На його думку, Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, тому що її керівництво розуміє, що Україна не відступить і піде до кінця, а це може вилитися в Третю світову війну.