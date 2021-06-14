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Путін пояснив розміщення російських військ біля кордонів України

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Москва, Понеділок 14 червня 2021 15:03
Путін пояснив розміщення російських військ біля кордонів України Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін пояснив, чому до українських кордонів стягнули російські війська. За його словами, РФ проводить військові навчання на своїй території.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC.

За його словами, НАТО регулярно проводить військові навчання біля кордону з Росією. Навчання на Алясці, за його словами, проходили недалеко від російської території.

"Уявіть, якби ми направили наші війська в безпосередню близькість від ваших кордонів. Що б ви відповіли?", - сказав президент РФ.

Він пояснив розміщення військ біля кордонів України проведенням навчань.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що повне відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози залишається високим.

РБК-Україна писало, що на початку квітня Росія почала стягувати війська до українських кордонів на 5 напрямках. Наприкінці квітня російські війська відвели тільки від адмінкордону з Кримом.

Нагадаємо, Зеленський запропонував Путіну зустрітись. Президент Росії відповів, що йому завжди є про що поговорити з українським президентом.

Більше про плани української сторони провести переговори з РФ у матеріалі "Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним".

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