Путін пояснив розміщення російських військ біля кордонів України
Президент Росії Володимир Путін пояснив, чому до українських кордонів стягнули російські війська. За його словами, РФ проводить військові навчання на своїй території.
Про це він заявив в інтерв'ю NBC.
За його словами, НАТО регулярно проводить військові навчання біля кордону з Росією. Навчання на Алясці, за його словами, проходили недалеко від російської території.
"Уявіть, якби ми направили наші війська в безпосередню близькість від ваших кордонів. Що б ви відповіли?", - сказав президент РФ.
Він пояснив розміщення військ біля кордонів України проведенням навчань.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що повне відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози залишається високим.
РБК-Україна писало, що на початку квітня Росія почала стягувати війська до українських кордонів на 5 напрямках. Наприкінці квітня російські війська відвели тільки від адмінкордону з Кримом.
Нагадаємо, Зеленський запропонував Путіну зустрітись. Президент Росії відповів, що йому завжди є про що поговорити з українським президентом.
Більше про плани української сторони провести переговори з РФ у матеріалі "Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним".