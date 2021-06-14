Путін пояснив розміщення російських військ біля кордонів України

Президент Росії Володимир Путін пояснив, чому до українських кордонів стягнули російські війська . За його словами, РФ проводить військові навчання на своїй території.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC .

За його словами, НАТО регулярно проводить військові навчання біля кордону з Росією. Навчання на Алясці, за його словами, проходили недалеко від російської території.

"Уявіть, якби ми направили наші війська в безпосередню близькість від ваших кордонів. Що б ви відповіли?", - сказав президент РФ.

Він пояснив розміщення військ біля кордонів України проведенням навчань.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що повне відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози залишається високим.

РБК-Україна писало, що на початку квітня Росія почала стягувати війська до українських кордонів на 5 напрямках. Наприкінці квітня російські війська відвели тільки від адмінкордону з Кримом.