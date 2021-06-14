Зеленський заявив про високий рівень військової загрози з боку Росії
Президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Він йому заявив про військову загрозу з боку Росії.
Зокрема, Зеленський розповів Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.
"Він наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для нашої держави залишається високим", - повідомили в ОП.
Зеленський наголосив на важливості чіткої перспективи членства в НАТО для України, яка рухається шляхом реформ в умовах складних безпекових викликів.
"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, в кінці квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, в тому числі безпосередньо в зоні конфлікту. Однак пізніше стало відомо, що переговори президентів України і Росії хочуть провести в нейтральній країні.
Зазначимо, 9 червня Путін заявив, що йому завжди є про що поговорити з Володимиром Зеленським. Російський лідер також розповів, що Україна пропонувала обговорити під час зустрічі із Зеленським.