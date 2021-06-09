Путін про переговори з Зеленським: нам завжди є що обговорити

Президент Росії Володимир Путін заявив, що йому завжди є про що поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським. Він також розповів, що Україна пропонувала обговорити під час зустрічі з Зеленським.

"Нам завжди є, про що говорити, маючи на увазі, що ми сусіди...", - сказав він.

Путін зазначив, що коли Україна пропонувала Росії провести переговори з Зеленським, то українська сторона зазначила, що темою зустрічі буде міжнародна безпека.

"Це, звісно, важливий аспект ситуації у світі, міжнародна безпека для всіх, в тому числі і для Росії, і України. Але мені здається, у нас у двосторонніх відносинах стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це", - зазначив президент РФ.

Новина доповнюється...