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Путін підписав указ про санкції проти України

Новини » Політика    22.10.2018 - 15:39
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Указ набирає чинності з дня його підписання

Президент Росії Володимир Путін сьогодні, 22 жовтня, підписав указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації".

Зазначимо, що указ набирає чинності з дня його підписання.

Уряду РФ доручено визначити переліки фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції, а також визначити спеціальні економічні заходи, які застосовуються стосовно фізичних і юридичних осіб.

В указі підкреслюється, що він прийнятий відповідно до закону № 127-ФЗ "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав". Відповідно до закону, для захисту суверенітету та інтересів РФ, а також прав і свобод її громадян, влада країни має право відповідати на "недружні дії" своїми заходами протидії.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що санкції проти Російської Федерації повинні залишатися до того часу, поки не відбудеться виправлення останньої грубої помилки у зовнішній політиці.

Раніше президент України Петро Порошенко передав Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу ноту про рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією. 17 вересня 2018, Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Зазначимо, раніше Порошенко заявляв, що договори з Росією не варті паперу, на якому вони написані. Зокрема, він мав на увазі і договір про дружбу.

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