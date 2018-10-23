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РФ заборонить ввезення низки товарів з України

Новини » Політика    23.10.2018 - 15:44
Фото: Дмитро Медведєв (government.ru)
Фото: Дмитро Медведєв (government.ru)

У РФ заявили, що товарообіг з Україною "дуже значний"

Росія планує ввести додаткові обмеження на ввезення українських товарів. Про це повідомив прем'єр РФ Дмитро Медведєв, передає РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"Мова піде про те, щоб заборонити певні категорії товарів, які вироблені в Україні для того, щоб постачати їх в РФ", - сказав Медведєв.

За його словами, товарообіг України з Росією "дуже значний"

"Мова йде про мільярди рублів, і для України цей товарообіг є одним з найбільш насичених. Іншими словами Росія, попри всі негаразди останнього часу, на всякі заборони і обмеження, які вони вже ввели щодо нашої країни, цей товарообіг зберігає", - сказав глава уряду РФ.

Він повідомив, що "обсяг російського ринку для поставок українських товарів, для українського капіталу залишається досить значним - ми залишаємося найбільшим зовнішньоторговельним партнером України".

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи на антиросійські санкції України. Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації".

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Новини України Дмитро МедведєвРосійська ФедераціяСанкції
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