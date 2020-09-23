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Болгарія вдруге за рік звинуватила дипломатів Росії у шпигунстві

Софія, Середа 23 вересня 2020 17:28
Болгарія вдруге за рік звинуватила дипломатів Росії у шпигунстві
Фото: шпигун (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура Болгарії звинуватила двох російських дипломатів у шпигунстві. Це вже вдруге за рік Софія називає російських дипломатів шпигунами.

Про це йдеться у заяві прес-служби Прокуратури Болгарії.

За даними правоохоронців, росіяни збирали інформацію щодо планів модернізації болгарської армії та підтримки технічної придатності Збройних сил Болгарії для подальшого передавання військовій розвідці у Москві.

З цією метою російські дипломати встановили контакти з болгарськими громадянами, які мали доступ до секретної інформації щодо військово-промислового комплексу Болгарії. У деяких випадках вони пропонували болгарам грошову винагороду.

"Згідно з Віденською конвенцією, попри наявність підстав для притягнення їх до відповідальності за скоєння злочину, кримінальну справу щодо двох російських громадян призупинили, оскільки винними є недоторканні особи", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, у січні 2020 року Болгарія вислала двох російських дипломатів, яких звинуватили у шпигунстві. Росіянам звинувачень не висували через дипломатичну недоторканність.

Також РБК-Україна писало, що у серпні Австрія вперше в історії вислала російського дипломата через шпигунський скандал.

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