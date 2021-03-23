У Росії відреагували на висилку Болгарією співробітників російського посольства
Міністерство закордонних справ РФ обіцяє дзеркальну відповідь на висилку Болгарією співробітників російського посольства. У відомстві вважають рішення болгарської сторони необґрунтованим.
Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, передає ТАСС.
"Доводиться констатувати чергове загострення в Болгарії антиросійської "шпигуноманії", яка з якихось причин дала рецидив напередодні запланованих на 4 квітня парламентських виборів в країні і на тлі сплеску русофобії на Заході, насамперед у США.", - заявила Захарова.
Вона також закликала Софію припинити участь у "полюванні на відьом", що, за її словами, завдає шкоди національним інтересам самої Болгарії.
"Згідно з дипломатичною практикою Російська Федерація залишає за собою право на дзеркальні відповідні заходи", - зазначила Захарова.
Нагадаємо, в Болгарії 18 березня під час операції в столиці країни Софії затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.
Після цього прокуратура Болгарії звинуватила двох російських дипломатів у шпигунстві. Вони збирали інформацію щодо планів модернізації болгарської армії та підтримки технічної придатності Збройних сил Болгарії.
У понеділок МЗС Болгарії оголосив двох співробітників російського посольства в Софії персонами нон грата і наказав покинути Болгарію протягом 72 годин.