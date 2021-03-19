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У Болгарії затримали кількох ймовірних шпигунів РФ

Новость на русском → Софія, П'ятниця 19 березня 2021 10:48
У Болгарії затримали кількох ймовірних шпигунів РФ Фото: поліція Болгарии (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

У Софії (Болгарія) в ході секретної операції правоохоронці затримали кількох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За попередньою інформацією, затримані не є росіянами.

Про це повідомляє News.bg.

Як повідомляється, операцію із затримання підозрюваних провели співробітники Головної прокуратури, Державного агентства національної безпеки та Міністерства внутрішніх справ. Обшуки відбулися за кількома адресами в південних районах Софії та в районах у напрямку Перника.

Зазначається, що деякі із затриманих є чинними болгарськими держслужбовцями, які мали доступ до важливої для країни секретної інформації. Інформації про кількість затриманих немає.

Нагадаємо, раніше прокуратура Болгарії звинуватила двох російських дипломатів у шпигунстві. Вони збирали інформацію щодо планів модернізації болгарської армії та підтримки технічної придатності Збройних сил Болгарії.

Також РБК-Україна писало, що у серпні Австрія вперше в історії вислала російського дипломата через шпигунський скандал.

Крім того, у Швеції висунули 47-річному громадянину країни звинувачення у шпигунстві на користь Росії. Правоохоронці вважають, що чоловік збирав та передавав інформацію російському дипломату за грошову винагороду.

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