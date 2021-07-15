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Естонія висилає з країни російського дипломата

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Таллінн, Четвер 15 липня 2021 16:47
Естонія висилає з країни російського дипломата Фото: Естонія висилає з країни російського дипломата (flickr.com/mammu-k)
Автор: РБК-Україна

У Міністерство закордонних справ Естонії викликали посла Росії Олександра Петрова. Йому вручили ноту про те, що дипломат російського посольства оголошений персоною нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерство закордонних справ Естонії.

"Це зроблено у відповідь на висилку нашого консула з Росії, відповідно до міжнародної дипломатичної практики і на основі взаємності. Ми сподіваємося, що цей епізод не зашкодить двостороннім відносинам між Естонією і Росією. Естонія як і раніше зацікавлена в добросусідських і конструктивних відносинах", - йдеться в повідомленні.

При цьому у зовнішньодипломатичному відомстві висловили жаль, що Росія зайняла "недружню лінію" у відносинах з Євросоюзом і його державами-членами.

Нагадаємо, 6 липня в Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали естонського дипломата за нібито збір розвідувальної інформації. В Естонії дії Росії назвали шляхом до конфронтації.

Крім того, 7 липня Росія заявила, що висилає Марта Лятте з країни за нібито шпигунство.

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Эстония дипломаты Російська Федерація
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