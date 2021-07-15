Естонія висилає з країни російського дипломата

У Міністерство закордонних справ Естонії викликали посла Росії Олександра Петрова. Йому вручили ноту про те, що дипломат російського посольства оголошений персоною нон грата.

"Це зроблено у відповідь на висилку нашого консула з Росії, відповідно до міжнародної дипломатичної практики і на основі взаємності. Ми сподіваємося, що цей епізод не зашкодить двостороннім відносинам між Естонією і Росією. Естонія як і раніше зацікавлена в добросусідських і конструктивних відносинах", - йдеться в повідомленні.

При цьому у зовнішньодипломатичному відомстві висловили жаль, що Росія зайняла "недружню лінію" у відносинах з Євросоюзом і його державами-членами.