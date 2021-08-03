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Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Естонії

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Росія, Вівторок 03 серпня 2021 15:30
Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Естонії Фото: Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Естонії (wikimedia by Мазур Володимир)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Росії оголосило співробітника посольства Естонії в Москві персоною нон грата. Йому необхідно протягом тижня покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Російське зовнішньополітичне відомство пішло на такий крок як протест через висилку російського дипломата з Талліна.

"Посол Естонії в Росії Маргус Лайдре був викликаний в МЗС Росії. Йому заявлений рішучий протест і вручена нота, в якій зазначено, що на основі принципу взаємності persona non grata оголошується співробітник естонської дипмісії в Москві, якому пропонується в тижневий термін покинути територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

У МЗС Росії запропонували Естонії "зупинитися, не ускладнювати ще більше і без того загострену ними до межі ситуацію".

"В іншому випадку піде нова рішуча відповідь з боку МЗС Росії. При цьому вся відповідальність за погіршення двосторонніх відносин ляже повністю на естонську сторону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня в Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали естонського дипломата за нібито збір розвідувальної інформації. В Естонії дії Росії назвали шляхом до конфронтації.

Крім того, 7 липня Росія заявила, що висилає Марта Лятте з країни за нібито шпигунство.

У свою чергу в середині липня Естонія вислала з країни дипломата російського посольства.

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