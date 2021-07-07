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Росія видворила затриманого в Санкт-Петербурзі естонського дипломата

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Росія, Середа 07 липня 2021 16:11
Росія видворила затриманого в Санкт-Петербурзі естонського дипломата Фото: Росія вислала естонського посла (wikimedia by Мазур Владимир)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персоною нон грата естонського дипломата, якого вчора затримали у Санкт-Петербурзі за нібито шпигунство. Про рішення було повідомлено консулу генконсульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марті Лятті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

Співробітник естонського генерального консульства має 48 годин, щоб залишити територію Російської Федерації. Водночас російська сторона оголосила рішучий протест Естонії.

Крім того, в російському МЗС назвали "цинічною" позицію Естонії з приводу цього інциденту, оскільки офіційний Таллінн заперечує звинувачення у бік дипломата, попри те, що Росія нібито має "неспростовні докази".

Нагадаємо, вчора у Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали естонського дипломата за нібито збір розвідувальної інформації. В Естонії дії Росії назвали шляхом до конфронтації.

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