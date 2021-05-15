"Росія обрала шлях конфронтації": Чехія відреагувала на список "недружніх країн"

Затвердження урядом Росії так званого списку "недружніх країн" є ще одним кроком до ескалації відносин не лише з Чехією, а й з Європейським союзом та його союзниками. Цей захід РФ повністю суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Чеської республіки.

"Ми вважаємо цю процедуру Російської Федерації ще одним кроком до ескалації відносин не лише з Чехією, а й з ЄС як таким та його союзниками. На додаток, це повністю суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини, особливо стосовно зобов’язання її підписантів забезпечити належне функціонування дипломатичних місій та принципу недискримінації між державами", - йдеться в заяві МЗС Чехії.

У міністерстві висловили розчарування, що Росія "обирає шлях конфронтації на шкоду собі", оскільки такий крок також матиме опосередкований вплив на розвиток контактів між звичайними громадянами, для туризму чи розвитку торгових відносин.

"Цей акт російського уряду не змінює початкового рішення щодо обмеження кількості працівників посольства Російської Федерації в Празі. На відміну від російського підходу, наш крок повністю відповідає міжнародному праву", - додали у зовнішньополітичному відомстві Чехії.