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"Росія обрала шлях конфронтації": Чехія відреагувала на список "недружніх країн"

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Чехія, Субота 15 травня 2021 14:52
"Росія обрала шлях конфронтації": Чехія відреагувала на список "недружніх країн" Фото: Чехія відреагувала на російський список "недружніх країн" (mzv.cz)
Автор: Андрій Василюк

Затвердження урядом Росії так званого списку "недружніх країн" є ще одним кроком до ескалації відносин не лише з Чехією, а й з Європейським союзом та його союзниками. Цей захід РФ повністю суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Чеської республіки.

"Ми вважаємо цю процедуру Російської Федерації ще одним кроком до ескалації відносин не лише з Чехією, а й з ЄС як таким та його союзниками. На додаток, це повністю суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини, особливо стосовно зобов’язання її підписантів забезпечити належне функціонування дипломатичних місій та принципу недискримінації між державами", - йдеться в заяві МЗС Чехії.

У міністерстві висловили розчарування, що Росія "обирає шлях конфронтації на шкоду собі", оскільки такий крок також матиме опосередкований вплив на розвиток контактів між звичайними громадянами, для туризму чи розвитку торгових відносин.

"Цей акт російського уряду не змінює початкового рішення щодо обмеження кількості працівників посольства Російської Федерації в Празі. На відміну від російського підходу, наш крок повністю відповідає міжнародному праву", - додали у зовнішньополітичному відомстві Чехії.

Нагадаємо, 14 травня уряд Російської Федерації затвердив список " недружніх країн", яким буде заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. У список потрапили Сполучені Штати і Чехія.

23 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав". Зокрема, документом вводяться санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

Раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії повідомили, що також висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

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