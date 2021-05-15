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"Россия выбрала путь конфронтации": Чехия отреагировала на список "недружественных стран"

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Чехия, Суббота 15 мая 2021 14:52
"Россия выбрала путь конфронтации": Чехия отреагировала на список "недружественных стран" Фото: Чехия отреагировала на российский список "недружественных стран" (mzv.cz)
Автор: Андрей Василюк

Утверждение правительством России так называемого списка "недружественных стран" является еще одним шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и с Европейским союзом и его союзниками. Эта мера РФ полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Чешской республики.

"Мы считаем эту процедуру Российской Федерации еще одним шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таким и его союзниками. Более того, это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях, особенно в отношении обязательства ее подписантов обеспечить надлежащее функционирование дипломатических миссий и принципа недискриминации между государствами", - говорится в заявлении МИД Чехии.

В министерстве выразили сожаление, что Россия "выбирает путь конфронтации в ущерб себе", поскольку такой шаг будет иметь косвенное влияние на развитие контактов между обычными гражданами, для туризма или развития торговых отношений.

"Этот акт российского правительства не меняет первоначального решения по ограничению количества работников посольства Российской Федерации в Праге. В отличие от российского подхода, наш шаг полностью соответствует международному праву", - добавили во внешнеполитическом ведомстве Чехии.

Напомним, 14 мая правительство Российской Федерации утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали США и Чехия.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и других иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как выявили связи российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что также высылают четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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