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Росія формує список "недружніх країн", до нього внесено США

Новость на русском → Москва, Неділя 25 квітня 2021 15:22
Росія формує список "недружніх країн", до нього внесено США Фото: представник МЗС РФ Марія Захарова (facebook.сom/midrussia)
Автор: РБК-Україна

Росія почала формувати список "недружніх країн",яким буде заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. На цю мить в нього вже внесено США.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

Вона нагадала, що напередодні президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким вводяться обмеження щодо посольств "недружніх країн". Документ, зокрема, забороняє таким країнам набирати серед громадян РФ співробітників для своїх дипломатичних і консульських місій.

"А хто ж ці самі недружні держави? Список зараз формується ", - додала Захарова, уточнивши, що в ньому фігурують США.

Нагадаємо, в п'ятницю, 23 квітня, Путін підписав указ "про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав". Зокрема, документом вводяться санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

Відзначимо, раніше Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії повідомили, що висилають чотирьох російських дипломатів в знак солідарності з Чехією.

Раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявилася зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів під Врбетіце в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

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