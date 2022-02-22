Росія ввела війська в "ЛДНР". Ситуація на Донбасі і світова реакція: головне за ніч
Вчора, 21 лютого, Путін заявив про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР". Незабаром після цього він підписав указ про введення військ РФ на непідконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Світові лідери відреагували на це засудженням дій Росії і планують вводити санкції. Також відбулося екстрене засідання Радбезу ООН. Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців та ініціював зустріч нормандської четвірки.
Детальніше про те, що сталося за ніч і ситуації на Донбасі зараз - у матеріалі РБК-Україна.
Путін визнав "ЛДНР" і ввів війська на території окупованого Донбасу
Вдень 21 лютого Путін провів засідання Радбезу РФ, за результатами якого анонсував оголошення рішення по так званим "Донецькій Народній Республіці" і "Луганській Народній Республіці".
Увечері президент Росії записав відеозвернення, в якому офіційно заявив про визнання "ЛДНР".
Незабаром він підписав указ про введення російських військ на окуповані території Донбасу. Жителі Донецька в Інтернеті публікували відео, на яких, як стверджується, відображені кадри входу російських військ. Також про рух техніки в Донецьку в бік лінії зіткнення повідомляли очевидці виданню " Донбас. Реалія”.
Хроніка подій вечора і ночі - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Детальніше про визнання Путіним "ЛДНР" і наслідки цього рішення - у матеріалі РБК-Україна.
Звернення Зеленського і реакція України
Президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, провів телефонні розмови з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.
Також Зеленський виступив з відеозверненням до українців, в якому заявив:
- що вся відповідальність за визнання "ЛДНР" лежить на Росії;
- що визнання " ЛНР "і" ДНР "означає односторонній вихід РФ з "Мінська";
- що українські кордони надійно захищені, а якщо ситуація змінюватиметься, то президент України інформуватиме про це;
- що ініціював зустріч нормандської четвірки, а також екстрене засідання Радбезу ООН.
Крім того, після в ході брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що засідання РНБО залишається відкритим - у разі необхідності всі його члени відразу ж зберуться для обговорення ситуації.
Світова реакція
За визнанням Росією "ЛДНР" і введенням військ РФ на Донбас послідувала світова реакція. Лідери країн почали заявляти про невизнання " ЛНР " і "ДНР", закликати вивести війська і анонсувати санкції проти Росії:
- Британія анонсувала нові санкції проти РФ і пообіцяла Україні нову військову допомогу;
- Джо Байден назвав рішення Росії таким, яке загрожує безпеці США, а також підписав указ на інвестиції і торгівлю з " ЛНР "і"ДНР";
- Генсек ООН Антоніо Гутерріш назвав дії Росії порушенням територіальної цілісності України;
- Еммануель Макрон засудив визнання Росією "ЛДНР";
- Німеччина назвала дії Росії ударом по мирному врегулюванню на сході України;
- Канада збирається ввести санкції проти РФ;
- Австралія засудила дії Росії і закликала відвести війська. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон назвав" нісенітницею " слова про миротворчий характер РФ на Донбасі;
- В ОБСЄ засудили визнання "ЛДНР" і назвали це таким, що суперечить "Мінським угодам";
- Туреччина не визнає "ДНР" і "ЛНР", а дії Росії вважає порушенням територіальної цілісності України.
Крім того, відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Практично всі повноважні представники закликали до збереження територіальної цілісності України в міжнародно-визнаних кордонах, і виступили за відведення російських військ з окупованого Донбасу.
Постпред України в ООН Сергій Кислиця закликав Росію скасувати своє рішення про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", і повернутися до мирних переговорів.
"Міжнародно визнані кордони України були і залишаться незмінними незалежно від будь-яких заяв і дій Російської Федерації", - заявив він.
Ситуація на Донбасі 22 лютого
Ситуація на Донбасі залишається напруженою. За новими даними штабу ООС, станом на 7:00 22 лютого зафіксовано 84 порушення режиму припинення вогню з боку озброєних формувань Росії, з яких 64 - із забороненого мінськими угодами озброєння.
Також у прес-центрі ООС повідомили про два обстріли Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок обстрілів 2 українських військовослужбовців загинули, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості, а ще 6 – бойові травми.
Станом на 17:00 21 лютого було зафіксовано 54 порушення режиму припинення вогню. 45 із них - із застосуванням забороненого “мінського” озброєння.
“Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення та перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я різної тяжкості”, - повідомили у штабі ООС.
Крім того, внаслідок обстрілу Зайцево Донецької області загинули двоє військових – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах. В ході цього обстрілу ще три військових отримали поранення.
Внаслідок обстрілу селища Новолуганське Донецької області загинув мирний житель – чоловік 1970 року народження.
А в ході обстрілів Щастя бойовики пошкодили всі лінії електропередач. Роботу Луганської теплової електростанції у місті довелося зупинити.