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Росія вже встановила "робочі контакти" з талібами в Афганістані

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Москва, Понеділок 16 серпня 2021 17:24
Росія вже встановила "робочі контакти" з талібами в Афганістані Фото: Москва встановила "робочі контакти" з талібами (wikimedia by isafmedia)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація вже встановила "робочі контакти" з талібами, які захопили владу в Афганістані. У свою чергу, ті дали гарантії безпеки іноземним дипломатичним місіям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.

Повідомляється, що Москва стежить за тим, як влада в Афганістані переходить до "Талібану". Також повідомляється, що ситуація в Кабулі і Афганістані стабілізується.

"Таліби приступили до наведення громадського порядку, підтвердили гарантії безпеки місцевих жителів та іноземних дипмісій", - йдеться в повідомленні.

Також МЗС Росії закликає афганські сторони утримуватися від насильства.

"Посольство Росії в Кабулі продовжує функціонувати в штатному режимі. Встановлено робочі контакти з представниками нової влади з метою забезпечення безпеки Російської закордонної установи", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше українське МЗС заявило, що російська сторона може використовувати біженців з Афганістану проти України.

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Талібан Російська Федерація Афганистан
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