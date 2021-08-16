Росія та Китай не виключають визнання правління "Талібану" в Афганістані

Російська Федерація та Китай готуються офіційно визнати правління "Талібану" на території Афганістану. Країни планують будувати дружні відносини з бойовиками й закликають до плавної передачі влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DailyMail .

Кремль, зі свого боку, заявив, що не має планів стосовно евакуації посольства, яке сьогодні перебуває в Кабулі. Російська Федерація відзначила, що бойовики гарантували безпеку дипломатичному персоналу. За словами прессекретаря політичного офісу талібів Сухаля Шахіна, політика радикального руху забезпечує безпечні умови для роботи посольств Росії та інших країни.

За інформацією іншого ЗМІ France 24, за словами прессекретаря МЗС Китаю Хуа Чунін, "Талібан" неодноразово заявляв про надію стосовно розвитку відносин з республікою та подальшого відновлення Афганістану.

"Ми вітаємо це. Китай поважає право афганського народу самостійно визначати свою долю і готовий продовжувати розвивати ... дружні відносини й відносини співробітництва з Афганістаном", - додала Чунін.

Також МЗС Китаю закликає представників радикального руху забезпечити безпеку афганців й іноземних громадян.