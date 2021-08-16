ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія та Китай не виключають визнання правління "Талібану" в Афганістані

Новость на русском →
Афганістан, Понеділок 16 серпня 2021 17:17
Росія та Китай не виключають визнання правління "Талібану" в Афганістані Фото: Росія та Китай не виключають визнання правління "Талібану" в Афганістані (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація та Китай готуються офіційно визнати правління "Талібану" на території Афганістану. Країни планують будувати дружні відносини з бойовиками й закликають до плавної передачі влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DailyMail.

Кремль, зі свого боку, заявив, що не має планів стосовно евакуації посольства, яке сьогодні перебуває в Кабулі. Російська Федерація відзначила, що бойовики гарантували безпеку дипломатичному персоналу. За словами прессекретаря політичного офісу талібів Сухаля Шахіна, політика радикального руху забезпечує безпечні умови для роботи посольств Росії та інших країни.

За інформацією іншого ЗМІ France 24, за словами прессекретаря МЗС Китаю Хуа Чунін, "Талібан" неодноразово заявляв про надію стосовно розвитку відносин з республікою та подальшого відновлення Афганістану.

"Ми вітаємо це. Китай поважає право афганського народу самостійно визначати свою долю і готовий продовжувати розвивати ... дружні відносини й відносини співробітництва з Афганістаном", - додала Чунін.

Також МЗС Китаю закликає представників радикального руху забезпечити безпеку афганців й іноземних громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Російська Федерація Китай
NEWS
Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду
Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду
DAILY
Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі