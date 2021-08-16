Россия уже установила "рабочие контакты" с талибами в Афганистане

Российская Федерация уже установила "рабочие контакты" с талибами, которые захватили власть в Афганистане . В свою очередь, те дали гарантии безопасности иностранным дипломатическим миссиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Сообщается, что Москва следит за тем, как власть в Афганистане переходит к "Талибану". Также сообщается, что ситуация в Кабуле и Афганистане стабилизируется.

"Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий", - говорится в сообщении.

Также МИД России призывает афганские стороны воздерживаться от насилия.

"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения", - добавили в министерстве.