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МЗС не виключає, що Росія використає біженців з Афганістану проти України

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Україна, Понеділок 16 серпня 2021 16:55
МЗС не виключає, що Росія використає біженців з Афганістану проти України Фото: Євген Єнін, заступник глави МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України не виключає, що Росія може використати загострення ситуації в Афганістані у власних інтересах. Зокрема, Кремль може використати проти України біженців з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна в ефірі "Україна 24".

"Не треба забувати давно відточені прийоми Російської Федерації та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували спроможності погіршувати чи негативно впливати на міграційну ситуацію в сусідніх країнах чи Євросоюзі", - сказав він.

За словами Єніна, не виключається можливість того, що Росія і цю ситуацію використає у власних інтересах, зокрема, вплинувши на міграційну ситуацію в Україні.

"Безумовно, ми не виключаємо, що таке може статися і зараз, що Росія скористається можливістю вплинути на міграційну та безпекову ситуацію в Україну. Ми не сидимо склавши руки, ми посилюємо координацію всередині країни, працюємо з міжнародними партнерами, щоб мінімізувати відповідні ризики і забезпечити безпеку громадян", - наголосив представник МЗС.

Нагадаємо, вночі в Україну з Кабулу евакуювали українців, іноземців та громадян Афганістану. Частина афганців попросили про статус біженця.

Додамо, зараз в аеропорту Кабула, який залишається єдиним виходом з Афганістану, дуже напружена ситуація через сотні афганців, які хочуть втекти з країни.

Як писало РБК-Україна, США призупинили евакуаційні рейси з Кабулу через натовпи людей на злітній смузі аеропорту.

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МЗС Російська Федерація Афганистан Біженці
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