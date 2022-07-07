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Росія посилила корабельне угруповання з ракетами в Чорному морі

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Четвер 07 липня 2022 02:49
Росія посилила корабельне угруповання з ракетами в Чорному морі Фото: Росія посилила корабельне угруповання з ракетами в Чорному морі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до п'яти ракетних кораблів і двох підводних човнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Угруповання нести 48 ракет типу" Калібр", поруч помічений великий десантний корабель РФ.

Загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція малоймовірна, але не скасована, зазначили в командуванні.

Нагадаємо, днем раніше повідомлялося, що в Чорному морі знаходяться три російські кораблі, два підводні човни і великий десантний корабель, які оснащені ракетами, всього ворог може тримати на бойовому чергуванні 32 ракети.

Додамо, за минулу добу силам ППО вдалося знищити 9 російських крилатих ракет.

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