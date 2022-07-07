Росія посилила корабельне угруповання з ракетами в Чорному морі
Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до п'яти ракетних кораблів і двох підводних човнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
Угруповання нести 48 ракет типу" Калібр", поруч помічений великий десантний корабель РФ.
Загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція малоймовірна, але не скасована, зазначили в командуванні.
Нагадаємо, днем раніше повідомлялося, що в Чорному морі знаходяться три російські кораблі, два підводні човни і великий десантний корабель, які оснащені ракетами, всього ворог може тримати на бойовому чергуванні 32 ракети.
Додамо, за минулу добу силам ППО вдалося знищити 9 російських крилатих ракет.
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