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У ЗСУ назвали кількість російських ракетних кораблів у Чорному морі

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Середа 06 липня 2022 04:27
У ЗСУ назвали кількість російських ракетних кораблів у Чорному морі Фото: Росія в Чорному морі зосередила 32 крилаті ракети (скрін відео)
Автор: Артур Родивилов

У Чорному морі знаходяться три російські кораблі, два підводні човни і великий десантний корабель, які оснащені ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Всього Росія може тримати на бойовому чергуванні 32 ракети.

"Тому загроза з моря залишається, прибережна смуга продовжує виконувати функції лінії оборони і зони небезпеки, враховуючи дрейфуючі міни і заходи протидесантної оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чорному морі Росія посилила флот трьома великими десантними кораблями.

Раніше повідомлялося, що Росія у Чорному морі тримає три надводних кораблі, підводний човен і чотири великих десантних кораблів.

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